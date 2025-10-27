Haberler

Novartis, Avidity Biosciences'ı 12 Milyar Dolara Satın Alıyor

Güncelleme:
İsviçre merkezli Novartis, genetik bozukluklara odaklanan Avidity Biosciences'ı 12 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmanın, Novartis'in nadir kas hastalıkları için tedavi portföyünü güçlendirmesi bekleniyor.

Merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis'in, ABD'li biyoteknoloji şirketi Avidity Biosciences'ı 12 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, genetik bozukluklara odaklanarak nadir görülen hastalıklar konusunda ilaçlar geliştiren Avidity Biosciences, Novartis'in nakit 12 milyar dolarlık (hisse başına 72 dolar) satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, ABD'de hisseleri işlem gören Avidity Biosciences'ın 25 Ekim'de kapanış hisse fiyatının yaklaşık yüzde 46 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Anlaşmaya göre, Avidity, erken aşamadaki hassas kardiyoloji programlarını Spinco adlı yeni bir şirkete devredecek.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2026'nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu satın almanın Novartis'in, nadir görülen kas rahatsızlıkları için tedavi portföyünün güçlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

500
