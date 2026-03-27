Novartis, ABD'li biyoteknoloji şirketi Excellergy'yi 2 milyar dolara satın alıyor

İsviçre merkezli ilaç firması Novartis, alerji ilaçları alanında uzmanlaşan ABD'li Excellergy şirketini 2 milyar dolara satın alma anlaşması yaptı. Anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, gıda alerjileri, kronik ürtiker (kurdeşen) ve astım gibi alerjik hastalıkların tedavisine yönelik terapiler geliştirmede uzmanlaşmış Excellergy, Novartis'in toplamda 2 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Bu satın almanın, Novartis'in alerji ilaçları portföyünün güçlenmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
