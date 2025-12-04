Haberler

Türk zeytinyağı, değerlendirme sistemi Evoo World Ranking'de yine birinci seçildi

Türk zeytinyağı, değerlendirme sistemi Evoo World Ranking'de yine birinci seçildi
Güncelleme:
Nova Vera'nın kurucusu Bahar Alan, ürettikleri zeytinyağının Evoo World Ranking'de iki yıl üst üste en yüksek puanla birinci olduğunu açıkladı. Firma, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeleri geride bırakarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Nova Vera Kurucusu Bahar Alan, ürettikleri zeytinyağının, dünyanın en prestijli değerlendirme sistemi olan Evoo World Ranking'de 2 yıl üst üste en yüksek puanla birinci olduğunu belirterek, "2 yıldır İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi farklı ülkelerin yarışmacılarını geride bıraktık." dedi.

Alan, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, firma olarak uluslararası arenada başarı elde ettiklerini söyledi.

Evoo World Ranking sisteminde dünyanın en iyi zeytinyağı sıralamasının yapıldığını dile getiren Alan, "Dünyanın en prestijli değerlendirme sistemi olan Evoo World Ranking'de 2 yıl üst üste en yüksek puanla birinci olduk. Her 2 yılda da tüm zamanların en yüksek puanını aldık." diye konuştu.

Alan, bu sıralamanın, 35 yarışmanın ve 22 bin değerlendirmenin sonucunda elde edildiğini belirterek, "Nova Vera olarak 2 yıldır İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi farklı ülkelerin yarışmacılarını geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Bu birincilikle, yıllardır aynı kararlılıkla sürdürdükleri titiz çalışmanın tescil edildiğini söyleyen Alan, firma olarak 700'ün üstünde uluslararası ödüle sahip olduklarını belirtti.

"Dünya, Türk zeytin çeşitlerini öğreniyor"

Alan, Türkiye'nin Trilye, Ayvalık, Memecik, Yamalak sarısı gibi yerel zeytin çeşitlerini işlediklerini ifade ederek, "Dünya, Türk zeytin çeşitlerini yavaş yavaş öğreniyor. Özellikle Trilye çok beğenilen bir ürün oldu. Ayvalık, Türkiye'de de çok tercih edilen çeşit. Ayrıca, Arjantin'de de 100 tam puan aldı." dedi.

Manisa ve Ayvalık'ta 55 bin ağaca organik bakım yaptıklarını anlatan Alan, ürünlerinin, dünyanın farklı coğrafyalarında, ABD'den, Japonya'ya kadar pek çok mutfakta tercih edildiğini belirtti.

"İyi zeytinyağı üretiminde birçok faktör etkili"

Alan, iyi zeytinyağının üretiminde birçok faktörün etkili olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İyi zeytinyağını kokusu ve tadından anlayabiliriz fakat rengi kriter değildir. Kokladığımızda taze kokuları almak önemli. Boğazımızda da acılık ve yakıcılık olsun istiyoruz. Bu acılık ve yakıcılık, içeriğinde polifenol olduğunu gösteriyor. Zeytin aslında çok fazla antioksidan madde içeren bir doğal zenginlik."

