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Bankacılıkta iki dev birleşiyor

Bankacılıkta iki dev birleşiyor
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DNB, İsveç merkezli yatırım bankası Carnegie'yi 12 milyar İsveç kronuna satın almak için anlaşmaya vardı. İşlemin 2024'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Norveç'in en büyük bankası DNB, İsveç merkezli yatırım bankası ve varlık yöneticisi Carnegie'yi, 12 milyar İsveç kronuna (1,14 milyar dolar) almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
DNB'dan yapılan açıklamada, Carnegie'nin, özel sermaye şirketi Altor ve azınlık hissedarlarından yaklaşık 12 milyar İsveç kronu (1,14 milyar dolar) karşılığında satın alınacağı belirtildi.
Tamamı nakit satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Yaklaşık 850 kişiyi istihdam eden Carnegie'nin, 30 Eylül itibarıyla yönetimi altında 436 milyar İsveç kronu (41,4 milyar dolar) varlığı bulunuyordu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi

Ekonomi Finans Norveç İsveç

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