Nizip ve Karkamış'tan ilk çeyrekte 100 milyon dolarlık ihracat

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip ve Karkamış'ın Ocak-Mart döneminde gerçekleştirdiği 100 milyon 63 bin 916 dolarlık ihracatın, bölgenin sanayi gücünü ve rekabet seviyesini gösterdiğini açıkladı.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip ve Karkamış ilçelerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde ihracatının 100 milyon doları aştığını bildirdi.

Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerine göre, Nizip ve Karkamış'ın Ocak-Mart döneminde toplam 100 milyon 63 bin 916 dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Söz konusu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artışa işaret ettiğini aktaran Özyurt, bunun bölge sanayisinin üretim gücünü ve uluslararası pazarlardaki rekabet seviyesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen elde edilen başarının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Özyurt, şunları kaydetti:

"Bu başarı, sanayicilerimizin azmi ve çalışanlarımızın emeğinin bir sonucudur. Nizip ve Karkamış, 2026 yılının ilk çeyreğinde 100 milyon dolar barajını aşarak önemli bir eşiği geride bırakmıştır. Nizip Ticaret Odası olarak ihracatçılarımızı desteklemeye ve yeni nesil dış ticaret modelleriyle güçlendirmeye devam edeceğiz."

Özyurt, yıl sonuna kadar ihracatta yeni rekorlar hedeflediklerini belirterek, üretim ve ihracata katkı sunan iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu
