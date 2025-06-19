Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'ndan 6 bin 343 Kursiyer Faydalandı

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'ndan 6 bin 343 Kursiyer Faydalandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında bugüne kadar 6 bin 343 kursiyerin faydalandığını duyurdu. Program, işsizliği azaltmayı ve istihdamı artırmayı hedefliyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'ndan (NİYEP) bugüne kadar bugüne 6 bin 343 kursiyerin faydalandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan NİYEP İşbirliği Protokolü ile nitelikli iş gücü yetiştirmeyi, işsizliği azaltmayı ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Işıkhan, 23 Eylül 2024'ten bugüne kadar programdan 6 bin 343 kursiyerin faydalandığını aktardı. Bakan Işıkhan, "Kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandığımız nitelikli iş gücümüzü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyoruz. İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132 bin 628 TL'lik zaruri gider tutarı, İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. İşverenlerimizi bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara destek vermeye, ihtiyaç duydukları alanda nitelikli personel yetiştirmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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