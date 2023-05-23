Nişantaşı Üniversitesi'nden sportif başarı

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Erkek Takımı, üst üste beşinci kez Ünilig Masa Tenisi Türkiye şampiyonu oldu.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Erkek Takımı, üst üste beşinci kez Ünilig Masa Tenisi Türkiye şampiyonu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, sportif başarılarda da zirveye oynamaya devam ediyor.

Üniversitenin Masa Tenisi Erkek Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) düzenlediği Ünilig Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda üst üste beşinci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank'ta forma giyen iki Nişantaşılı sporcu da üniversiteyi gururlandırdı.

Üniversite, 16-21 Mayıs tarihleri arasında TÜSF'nin Kırklareli Üniversitesi'nin spor salonunda düzenlediği müsabakalarda rakiplerini mağlup ederek finalde İstanbul Aydın Üniversitesi ile karşı karşıya geldi.

Antrenörlük Eğitimi birinci sınıf öğrencisi Ziver Gündüz ve dördüncü sınıf öğrencisi Abdullah Talha Yiğenler, Psikoloji üçüncü sınıf öğrencisi Tugay Şirzat Yılmaz, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ikinci sınıf öğrencisi Can Ünsal ve Rekreasyon Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi İbrahim Gündüz'den oluşan takım, finalde İstanbul Aydın Üniversitesi'ni 3-2'lik skorla yendi. Turnuvada Koç Üniversitesi ise üçüncü sırayı aldı.

Vakıfbank'ta iki Nişantaşılı

CEV Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 ile geçen Vakıfbank şampiyonluğa ulaşırken, takımdaki iki Nişantaşılı üniversitenin göğsünü kabarttı.

İşletme dördüncü sınıf öğrencisi Buket Gülübay ve Spor Yöneticiliği üçüncü sınıf öğrencisi Derya Cebecioğlu'nun da aralarında bulunduğu Vakıfbank, 9'uncu defa çıktığı finali 6'ıncı kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Vakıfbank'ın bu başarısıyla CEV Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının ulaştığı şampiyonluk sayısı da 8'e yükseldi.