Nisan'da Konut Satışları Yüzde 56,6 Arttı

Nisan'da Konut Satışları Yüzde 56,6 Arttı
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Türkiye genelinde konut satışları, nisan ayında geçen yıla göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359'a ulaştı. İstanbul, en fazla konut satışı yapan il oldu.

Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,6 artışla 118 bin 359'a çıktı.

İstanbul, 18 bin 645 ile nisanda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 889 konut satışıyla Ankara, 7 bin 14 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 37 konutla Ardahan, 75 konutla Tunceli ve 88 konutla Bayburt olarak sıralandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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