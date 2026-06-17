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İnşaat üretimi yıllık yüzde 2,1 arttı

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TÜİK verilerine göre, Nisan ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 2,1, aylık yüzde 0,7 artış gösterdi. Bina dışı yapılar öne çıkarken, bina inşaatı yıllık bazda sabit kaldı.

Nisan ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 2,1 arttı, aylık yüzde 0,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 2,1 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,7 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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