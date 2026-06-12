Tüik: Ticari Süt İşletmelerinde Süt Toplama Miktarı Aylık Yüzde 1,3 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 994 bin 137 ton oldu.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 994 bin 137 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde ise toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişiklik göstermedi. Söz konusu dönemde toplanan inek sütü miktarı 3 milyon 835 bin 266 ton oldu.

Verilere göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı aylık bazda ise geriledi. Mart ayında 1 milyon 7 bin 179 ton olan toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında yüzde 1,3 azalarak 994 bin 137 tona düştü.

YOĞURT ÜRETİMİ YÜZDE 13,4 ARTTI

Nisan ayında süt ve süt ürünleri üretiminde yıllık bazda artışlar kaydedildi. Buna göre, inek peyniri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 72 bin 463 ton oldu. Ayran ve kefir üretimi yüzde 11,7 artışla 96 bin 27 tona, yoğurt üretimi yüzde 13,4 artışla 125 bin 691 tona yükseldi.

İçme sütü üretimi de yıllık bazda yüzde 7,9 artarak 154 bin 447 ton olarak gerçekleşti. Buna karşılık tereyağı ve sadeyağ üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 10 bin 444 ton oldu.

OOCAK-NİSAN DÖNEMİNDE TEREYAĞI VE SADEYAĞ ÜRETİMİ AZALDI

Yılın ilk dört ayını kapsayan Ocak-Nisan döneminde de süt ürünlerinin büyük bölümünde artış kaydedildi. Bu dönemde inek peyniri üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 285 bin 720 tona çıktı. Ayran ve kefir üretimi yüzde 11,1 artışla 338 bin 512 ton, yoğurt üretimi yüzde 11,1 artışla 470 bin 828 ton, içme sütü üretimi ise yüzde 6,7 artışla 614 bin 367 ton oldu. Aynı dönemde tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 2,4 azalarak 37 bin 533 ton olarak kaydedildi.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre, içme sütü üretimi aylık bazda düşüş gösterdi. Mart ayında 164 bin 354 ton olan içme sütü üretimi, Nisan ayında yüzde 6 azalarak 154 bin 447 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA