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Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 34,62 arttı

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TÜİK verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Nisan'da yıllık %34,62, aylık %3,23 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerindeki artış dikkat çekti.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 34,62 arttı, aylık yüzde 3,23 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,43 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 38,46 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 38,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,79 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 31,78 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 34,04 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,44 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 4,45 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,45 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,55 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,24 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,40 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,68 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,27 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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