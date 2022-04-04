Nisan ayında kiralara en fazla yüzde 29,88 oranında zam yapılabilecek
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2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 29,88 oldu. Böylece nisan ayında kiralara en fazla %29,88 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta TÜFE aylık %5,46, yıllık %61,14 arttı. Mart ayında 12 aylık TÜFE ise %29,88 olarak gerçekleşti. Buna göre, nisan ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %29,88 oldu.
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: %29,88
Zam bedeli: 298 lira
Zamlı kira bedeli: 1.298 lira
Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.428 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.558 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.688 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.818 lira
Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.948 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 2.078 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.207 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.339 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.467 lira
Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.597 lira