Nisan ayında kiralara en fazla yüzde 29,88 oranında zam yapılabilecek - Haberler

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Nisan ayında kiralara en fazla yüzde 29,88 oranında zam yapılabilecek

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 29,88 oldu. Böylece nisan ayında kiralara en fazla %29,88 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta TÜFE aylık %5,46, yıllık %61,14 arttı. Mart ayında 12 aylık TÜFE ise %29,88 olarak gerçekleşti. Buna göre, nisan ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %29,88 oldu.

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %29,88

Zam bedeli: 298 lira

Zamlı kira bedeli: 1.298 lira

Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.428 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.558 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.688 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.818 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.948 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 2.078 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.207 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.339 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.467 lira

Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.597 lira

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Kiralık Daire, tüfe, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Vatan Daş:

İşin iyi tarafından bakmak lazım. Homeless olarak istediğimiz yerde konaklayabilecez. Kanımızla aldığımız bu ülkesi parsel parsel satıp yetmezmiş gibi savaş kaçaklarıyla doldurup kendi insanınızı ezdiniz ya helal olsun.

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