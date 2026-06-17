Tüik: İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 2,1 Arttı
TÜİK verilerine göre, nisan ayında inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 2,1 artarken, bina dışı yapılar inşaatında yüzde 12,3'lük belirgin bir yükseliş kaydedildi.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 2,1 arttı.
TÜİK, nisan ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi" verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksinde de yüzde 2,7 artış kaydedildi.
İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK ARTTI
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,5 azaldı.