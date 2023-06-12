Nisan Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 52,99 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 52,99 arttı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini bugün yayınladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,37, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi de yüzde 39,80, işçilik endeksi yüzde 102,72 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 54,55 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,55 arttı. Bir önceki aya göre bina inşaatı malzeme endeksi yüzde 1,21, işçilik endeksi yüzde 0,18 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,14, işçilik endeksi yüzde 103,02 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 48,01 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,01 arttı. Bir önceki aya göre bina dışı inşaat malzeme endeksi yüzde 1,89, işçilik endeksi yüzde 0,21 artış gösterdi. Malzeme endeksinin bir önceki yıla göre artışı yüzde 35,67, işçilik endeksindeki artış ise yüzde 101,61 oldu.