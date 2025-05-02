Nisan Ayında İhracat ve İthalat Verileri Açıklandı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20 milyar 924 milyon dolara, ithalat yüzde 12,9 yükselişle 32 milyar 961 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığının nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat nisanda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 8,5 artışla 20 milyar 924 milyon dolar, ithalat yüzde 12,9 yükselişle 32 milyar 961 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 11,2 artarak 53 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 21,7 artışla 12 milyar 38 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 2,6 puan azalarak yüzde 63,5'e, enerji verileri hariç tutulduğunda 3,5 puan azalarak yüzde 70,4'e, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise 1,1 puan azalışla yüzde 76,2'ye ulaştı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 7,8 artış ve 10 milyar 874 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 5 artış ve 6 milyar 951 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 15,7 artış ve 2 milyar 865 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,9 (19 milyar 650 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,8 (791 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (362 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 772 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 270 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 149 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,2 olarak hesaplandı.

Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 258 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 319 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve 3 milyar 195 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Nisanda en çok ithalat yüzde 12,9 artış ve 22 milyar 905 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 10,4 artış ve 5 milyar 364 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 14,2 artış ve 4 milyar 585 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 81,7 ile imalat sanayisinde (26 milyar 925 milyon dolar), yüzde 11 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 622 milyon dolar), yüzde 4,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 528 milyon dolar) hesaplandı.

Nisanda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 177 milyon dolarla Çin, 3 milyar 565 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 775 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,6 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 897 milyon dolarla AB, 8 milyar 281 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 598 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,5 arttı

GTS kapsamında ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 3,9 artarak 86 milyar 247 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 yükselerek 120 milyar 773 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 5,5 artışla 207 milyar 19 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 14,5 yükselişle 34 milyar 526 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 71,4 olarak hesaplandı.