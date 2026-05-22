Bakan Bolat: Tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatı kaydedildi

Bakan Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "2026 yılı nisan ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 oranında artışla 25 milyar 408 milyon dolar oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatı kaydedildi. Bu aynı zamanda, yılın tüm ayları birlikte değerlendirildiğinde 2026 nisan ayında cumhuriyet tarihimizin en yüksek 2'nci aylık mal ihracatına ulaştığımız anlamına gelmektedir. 2026 yılın nisan ayında net 4,6 milyar dolar artış kaydedilmiştir. Nisan ayında kaydedilen 4,6 milyar dolarlık artış ihracatta yıldan yıla değişimde son 53 ayın en yüksek değeri olmuştur. Bu artışta her ne kadar parite ve takvim etkisini görüyorsak da bu etkilerden de arındırıldığında, bölgemizin içinden geçtiği savaş ortamına rağmen ihracatta artış ivmesi dikkat çekmektedir" dedi.

'İHRACATIMIZDA DİRENÇLİ BİR GÖRÜNÜM ÖNE ÇIKMAKTADIR'

Mayıs ayında takvimin olumsuz etkisi ile ihracatta düşüş izleneceğini bunun da haziran ayında telafi edileceğini öngördüklerini kaydeden Bolat, "Mayıs ayında hem Kurban Bayramı hem de 1 Mayıs ve 19 Mayıs resmi tatillerinin hafta içine denk gelmesi ile takvim kaynaklı ihracatta gerileme yaşanması beklenmektedir. 2026 yılı Nisan ayında yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 4,2 oranında artışla 275,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı nisan ayında bu rakam 264,8 milyar dolardı. Böylece, 2026 nisan ayı itibarıyla son 12 ayda (yıllıklandırılmış) mal ihracatımız 11 milyar dolar artmıştır. Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan rekabet koşulları, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen ihracatımızda dirençli bir görünüm öne çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde OVP hedefi olan 282 milyar doları aşmak üzere çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Bolat, "İhracatımız yüzde 22,3 artışla 25 milyar 408 milyon dolar olmuştur. Nisan ayında ihracatımızda net artış 4,6 milyar dolar olmuştur. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 3 artışla 88 milyar 665 milyon dolar olmuştur. 2026 Nisan ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 11 milyar dolar artarak 275,8 milyar dolara ulaşmıştır. ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın başlaması sonrası mart ayında Körfez ülkeleri ile ticaretimizde düşüş yaşanmıştı. Mart ayında bölgeye ihracatımız aylık yüzde 29,5, yıllık yüzde 32,5 azalmıştı. Nisan ayında ise bölgeye yapılan ihracatta aylık bazda bir toparlanma kaydedildiğini görüyoruz. Körfez ülkelerine ihracatımız nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 55,2 artışla 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

2026 nisan ayında ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 33 milyar 909 milyon dolar olduğunu kaydeden Bolat, "Mal ithalatında nisan ayında net artış 1 milyar dolar olmuştur. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ithalatımız yüzde 4,3 artışla 125 milyar 803 milyon dolar olmuştur. 2026 nisan ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyar dolar artarak 370,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız 2026 Nisan ayında yüzde 29,8 oranında azalarak 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığı yüzde 7,3 artışla 37 milyar 137 milyon dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 8 milyar dolar artarak 94,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı