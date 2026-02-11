Haberler

Nijerya Tarım Bakanı Kyari, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Yönetim Konseyi Başkanlığına seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, Roma'da düzenlenen Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Yönetim Konseyinin toplantısında başkanlığa seçildi. Görevini tevazu ve sorumluluk bilinciyle kabul eden Kyari, küresel işbirliğini güçlendireceğini açıkladı.

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Yönetim Konseyi Başkanlığına seçildi.

Kyari, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen IFAD Yönetim Konseyinin 49. Oturumu kapsamında yapılan toplantıda, başkanlığa getirildi.

Bakan Kyari, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, görevi tevazu ve sorumluluk bilinciyle kabul ettiğini belirtti.

Bunu, kişisel bir onur olarak değil, dünya genelinde kırsalda yaşayan milyonlarca insan için bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Kyari bir olmayı, kapsayıcılığı ve çok taraflı işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Kyari, IFAD'ın mali açıdan güçlü, politika odaklı ve etki temelli yapısını korumaya yönelik çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'küfür' tepkisi: 'Siyaset jarjonuyla siyaset yapıyor'

Özel'i o sözler üzerinden vurdu: Meyhane jargonuyla siyaset yapılmaz