Nijerya'nın yeni Devlet Başkanı Tinubu, ülkesinin ekonomisini düzeltme sözü verdi

Nijerya'nın yeni Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin ekonomisini büyütme, yatırımların önündeki engelleri kaldırma, istihdam yaratma ve döviz kurunu sabitleme sözü verdi. Tinubu, başkent Abuja'da düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ve buna yönelik adımlar atacağını belirtti.

Nijerya'nın yeni Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin ekonomisini büyütme, yatırımların önündeki engelleri kaldırma, istihdam yaratma ve döviz kurunu sabitleme sözü verdi.

Tinubu, başkent Abuja'da düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ve buna yönelik adımlar atacağını belirtti.

Nijerya'nın ekonomisini büyütme, yatırımların önündeki engelleri kaldırma, istihdam yaratma ve döviz kurunu sabitleme sözü veren Tinubu, işsizliğin önemli ölçüde azaltılmasını da hedeflediklerini söyledi.

Tinubu, "Yerli ve yabancı yatırımcılarımıza bir mesajım var; hükümetimiz, çoklu vergilendirme ve yatırım karşıtı çeşitli engellemelerle ilgili tüm şikayetleri gözden geçirecektir." dedi.

Eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2019'da sınırların aylarca kapatılması da dahil olmak üzere korumacı politikalarla yatırımcıları ürkütmüştü.

Buhari döneminde ülkenin para birimi olan naira yüzde 70 değer kaybetmişti.