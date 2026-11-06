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Nijerya heyeti TARSİM'in İstanbul'daki genel müdürlüğünü ziyaret etti

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NIRSAL PLC heyeti, TARSİM'in İstanbul'daki genel müdürlüğünü ziyaret etti. Toplantıda Nijerya heyetine Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi hakkında bilgi verildi, tarım sigortalarında işbirliği temennisi paylaşıldı.

Nijerya Tarımsal Kredilendirme için Teşvik Temelli Risk Paylaşım Sistemi (NIRSAL PLC) heyeti, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) İstanbul'daki genel müdürlüğünü ziyaret etti.???????

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, NIRSAL PLC'nin Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Ewaen Imohe ve beraberindeki heyet, TARSİM yetkilileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki kurum yetkilileri, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yapısı, işleyişi ve uygulamaları hakkında Nijerya heyetine bilgi verdi.

Türkiye'nin devlet-özel sektör işbirliğine dayalı risk yönetimi modellerinden biri olan sistemin tarım sigortaları alanındaki uygulamalarının ele alındığı toplantıda, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Toplantının sonunda taraflar, Türkiye ile Nijerya arasında tarım sigortaları alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak çalışmalar yürütülmesine yönelik karşılıklı temennilerini paylaştı.

Kaynak: AA
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