Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Benzin Krizine Çözüm Arıyor

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklaması ülkede benzin krizine yol açarken, halk panikle benzin almayı başladı. Tinubu, halka benzin alımını bırakmaları çağrısında bulundu ve sübvansiyonun haziran ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, halka, dünden bu yana panikle yaptığı benzin alımını bırakmaları çağrısında bulundu.

Tinubu'nun, petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklaması ülkede benzin krizine yol açarken, halk panikle benzin almayı başladı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu, sübvansiyonun haziran ayının sonuna kadar devam edeceğini belirterek, bu nedenle halktan panikle alım yapmayı bırakmalarını istedi.

Tinubu, önceki yönetimin akaryakıt sübvansiyonu bütçesinin yılın sadece ilk yarısı için planlandığını kaydederek, "Bu durumda, haziran sonunda hükümetin sübvansiyon rejimini devam ettirecek fonu kalmayacak." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Tinubu, iletişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan panik alımının gereksiz olduğunu kaydetti.

Nijerya'da 29 Mayıs'ta göreve başlayan Tinubu'nun yaptığı açıklamanın hemen ardından ülkede faaliyet gösteren özel petrol şirketleri benzin satışını durdururken devlete ait benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluşmaya başlamıştı.

Başkent Abuja ve Lagos gibi büyük şehirlerde litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan yakıtın fiyatı bugün 600 nairaya (yaklaşık 1,30 dolar) yükselmişti.

Nijerya'daki yakıt sübvansiyonu

Nijerya, Afrika'nın ikinci en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de halkın yaşamına kolaylık sağlamak için petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt maliyetini düşürmek amacıyla yakıt sübvansiyonu getirmişti.

Nijerya'da, petrol ürünlerine sübvansiyon ödenmesi için yılda trilyonlarca naira harcanıyor.

Devlet Başkanı Tinubu, yakıt sübvansiyonunun yoksulları değil, sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını savunarak sübvansiyonu kaldıracağını belirtmişti.