Niğde'ye 98 Milyon TL'lik Proje Desteği

Niğde'ye 98 Milyon TL'lik Proje Desteği
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde'de ekoturizm, tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilecek 4 projeye 98 milyon 350 bin TL destek sağlayacaklarını açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi eliyle Niğde'de 98 milyon 350 bin TL'lik destekle; ekoturizm, tarım ve hayvancılık alanlarında hayata geçirilecek 4 projenin protokol imza törenine katıldı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Niğde ilimizde desteklenecek projelerin imza törenini Valimiz ve Belediye Başkanımızın katılımı ile Bakanlığımızda gerçekleştirdik. 98 milyon TL bütçeli yatırımların şehrimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi ile tüm şehirlerimizin kalkınma yolculuğu hızlanıyor" dedi.

4 PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; törende, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu'nun katılımıyla imzalar atıldı. Protokol ile ekoturizm, tarım ve hayvancılıkta toplam bütçesi 98 milyon 350 bin TL olan 4 proje hayata geçirilecek. KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında; Niğde Çamardı Merkez (Hanyazı) 1'inci Kısım YÜS Sulama Tesisi Projesi, Niğde Merkez Dündarlı Sol Sahil YÜS Sulama Tesisi Projesi ile Niğde Ulukışla İlçesi Çiftehan HİS Tesisi Projesi ve KOP Yeşilburç Ekoturizm Uygulama Projesi desteklenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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