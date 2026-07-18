Haberler

Niğde'de 240 milyon dolarlık yatırım için protokol imzalandı

Niğde'de 240 milyon dolarlık yatırım için protokol imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valiliği ile Halavet Gıda arasında, Bor Karma Deri İhtisas OSB'de 154 bin metrekare alanda 'İskefe Bio Campus Projesi'nin hayata geçirilmesi için 240 milyon dolarlık protokol imzalandı. Proje, 600 kişiye istihdam sağlayacak, yıllık 180 milyon dolar ihracat katkısı sunacak.

Niğde Valiliği ile Halavet Gıda arasında 240 milyon dolarlık yatırım için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor Karma Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 154 bin 464 metrekare yatırım yeri tahsis edilmesine ilişkin protokol, Vali Nedim Akmeşe, Bor OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Baran ve İskefe Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Alkoç tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, Bor Karma Deri İhtisas OSB'de Halavet Gıda'ya tahsis edilen alanda, çevreci ve yüksek katma değerli üretim anlayışıyla "İskefe Bio Campus Projesi" hayata geçirilecek.

Toplam 240 milyon dolar yatırım bedeline sahip projenin, yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlaması ve ülkenin ihracatına yıllık 180 milyon dolar katkı sunması bekleniyor.

Proje kapsamında hayvan derisi, ileri teknolojilerle işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek.

Kampüs bünyesindeki tesislerde gıda jelatini, kolajen proteini, farmasötik jelatin, sert ilaç kapsülü, yenilebilir sucuk kılıfı ve teknik deri ürünleri üretilecek. Organik atıklar da değerlendirilerek amino asit ve evcil hayvan maması üretiminde kullanılacak.

Kampüs bünyesinde kurulacak ileri biyolojik arıtma tesisiyle, üretimde kullanılan suyun geri kazanımı da sağlanacak. Projenin yaklaşık 36 ay içinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Nedim Akmeşe, hayata geçirilecek projenin kentin güçlü sanayi altyapısına ve yatırım potansiyeline duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Projenin üretim, nitelikli istihdam, ihracat ve teknoloji kapasitesine önemli katkılar sunacağını vurgulayan Akmeşe, "Çevreci ve yüksek katma değerli üretim anlayışıyla örnek teşkil edecek yatırım, Niğde'nin ekonomik ve sanayi gelişimine yeni bir ivme kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

İskefe Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alkoç da geliştirdikleri AR-GE odaklı teknolojiyle, deri sektöründe yaşanan dönüşümün öncülüğünü üstlendiklerini ifade etti.

Kurulacak kampüsün dünyada benzeri bulunmayan bütüncül bir üretim modeliyle hayata geçirileceğine dikkati çeken Alkoç, projenin sıfır atık yaklaşımını esas alan çevreci yapısıyla da örnek bir sanayi kampüsü olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonu kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı

Cezaevindeki avukat, Haluk Levent'i bombaladı
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi

Erkek alarmı! 2 bin 600 yıllık Hanedan Yasası değişti
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı

Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti