Niğde Valiliği İl Özel İdaresi 2024 Yılı Bütçesini Açıkladı

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi, 2024 yılı bütçesini 430 milyon lira olarak belirledi. Vali Cahit Çelik, İl Genel Meclisi toplantısında bütçenin kabul edildiğini ve teşekkürlerini iletti. Bütçede eğitim, yol, köylerin içme suyu yapımı ve tarım hizmetleri için ayrılan ödenekler de yer alıyor.

Niğde İl Genel Meclisi Kasım ayı son toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Yapılan toplantıda Niğde'ye 2024 yılı için 430 milyon TL bütçe belirlendiği ve belirlenen bütçeden en fazla payın 50 milyon lira ile eğitime ayrıldığı ifade edildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada uyumlu çalışmanın önemine değinirken birlik ve beraberliğin başarı getirdiğini belirtti.

Vali Çelik; " İl Genel Meclisimizin yaptığı 20 günlük yoğun bir çalışma sonucunda 2024 yılı bütçemiz 430 milyon TL olarak kabul edilmiştir. İdare ile il genel meclisimiz arasındaki bu uyumlu çalışma, beraberinde hizmetler de başarı getirmiştir. Niğde İl Özel İdaresi stratejik planına ve performans programına uygun, öz gelirimize dayalı hazırladığımız 430 milyon TL bütçemizde Ahiler Kalkınma Ajansı, Konya Ovası Projesi Başkanlığı ve KÖYDES gibi dış kaynaklardan proje karşılığı aldığımız ödenekler yer almamaktadır." dedi.

Vali Cahit Çelik belirlenen bütçenin gider dağılımını da açıkladı.

430 milyon TL bütçenin 140 milyon TL'nin cari giderlere, 290 milyon TL'nin ise yatırım giderlerine ayrıldığını söyleyen Vali Çelik; " 2024 mali yılı bütçemizde eğitim hizmetleri için 50 milyon TL, yol hizmetleri için 44 milyon 250 bin TL, köylerin içme suyu yapım ve onarım hizmetleri için 28 milyon TL, kanalizasyon yapım ve onarım hizmetleri için 8,5 milyon TL, tarım hizmetleri için 8 milyon 780 bin TL ödenek ayrılmıştır. "diye konuştu.

2023 yılında 230 milyon TL olan bütçe ile İl Özel İdaresinin borçlanmadan yaptığı hizmetlere de değinen Vali Çelik; " 2023 yılında 420 km sathi kaplama, 146 km bitümlü sıcak asfalt kaplama yapılmış, harcamaların 32 milyon TL'si KÖYDES ödeneği ile karşılanmıştır. Bütün köylerimizin şebekeli içme suyu hattı mevcuttur. İçme suyu yetersiz köyümüz bulunmamaktadır. Ünlüyaka ve Çifteköy köyleri arasında içme suyu sorunu mahkemeye taşınmış ve mahkeme süreci devam etmektedir.

131 köyümüzde toplam 190 adet içme suyu deposu bulunmaktadır. 2023 yılında köylerimize 14 adet projede içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapıldı 40 milyon TL harcama gerçekleşti. İdaremiz tarafından yapılan gölet sayımızı 70'e çıkardık. Tarımsal sulama hizmeti alanında 2 adet KOP, 5 adet Özel İdare projeleri olmak üzere toplam 7 adet proje yapıldı. Bu projeler için 39 milyon TL harcama yapıldı 7,5 milyon TL'si KOP kaynakları ile geriye kalan 11,5 milyon TL ise özel idare bütçesinden karşılandı. Köy içi yollarımıza döşenmek üzere 144.000 m2 kilitli parke yapımı ihalesi yapılmıştır. Bu iş için 31,5 milyon TL ödeme yapılacaktır. Köylerimizin içme suyu elektrik giderlerine destek olmak amacıyla Aktaş mevkiinde 1 MWA'lık GES yapımı 25 milyon TL'ye ihale edildi, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından bu proje için 12 milyon TL katkı sağlanacak. İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 milyon 870 bin litre akaryakıt alımı yapılarak toplam 32 milyon TL harcama yapılmıştır. İdaremiz makine parkımız modernizasyonu kapsamında 10 adet iş makinesi alınarak 26 milyon TL harcama yapılmıştır."dedi.

Vali Çelik, "2024 yılı bütçesi ile Niğde'ye tahsis edilecek ödeneklerle beraber kaynakların zayi edilmeden, il özel idaresi ile birlik ve beraberlik içerisinde halkımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. "diye konuştu. - NİĞDE