Niğde'de Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme İhalesi

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Niğde'de toplam 5 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası için ihale yapılacak. İhalede, 1 doğal mineralli su arama ruhsat sahası ile 3 jeotermal kaynak arama ruhsatı ve 1 doğal mineralli su işletme ruhsatı verilecek.

Niğde'de 5 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Merkez ve Bor ilçelerinde bulunan 1 jeotermal kaynak/doğal mineralli su arama ruhsat sahası, 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile 1 doğal mineralli su işletme ruhsat sahası olmak üzere toplam 5 alan, 3 yıl süreyle arama ve 30 yıl süreyle işletme ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 519 hektar ile 3 bin 48 hektar, muhammen bedelleri 3 milyon lira ile 7 milyon 500 bin lira, geçici teminat bedelleri 90 bin lira ile 225 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 16 Temmuz Çarşamba saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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