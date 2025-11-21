Nezaket Emine Atasoy, 'Yılın Başarılı İş Kadını' Ödülünü Aldı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 'Women's Entrepreneurship Summit 2025' zirvesinde 'Yılın Başarılı İş Kadını' ödülüne layık görüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 'Women's Entrepreneurship Summit 2025' kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik uluslararası katılımlı oturumlara ev sahipliği yaptı. Uluslararası iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan zirvede, Türkiye'yi temsilen katılan ULUSKON Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, etkinliğin onur konuğu olarak sahneye çıktı. Zirvede yapılan değerlendirmeler sonucunda, kadınların ekonomik hayattaki rolünü güçlendirmek adına yürüttüğü çalışmalar, uluslararası iş birliği projeleri ve küresel girişimcilik alanındaki katkıları nedeniyle Atasoy 'Yılın Başarılı İş Kadını' ödülüne layık görüldü.

Atasoy'un bu ödülü hem Türkiye'nin uluslararası temsili hem de kadın girişimciliği ekosistemine sunduğu stratejik katkıların bir takdiri olarak değerlendirildi. Öte yandan kadın girişimciliğini destekleyen projeleri ve uluslararası ekonomik iş birliklerini büyütme konusundaki etkin rolü nedeniyle, ULUSKON da 'Yılın Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu' ödülüne layık görüldü.

Atasoy, buradaki konuşmasında kadın girişimciliğinin küresel kalkınmadaki yerini vurgulayarak, "Kadınların ekonomik hayata liderlik ettiği toplumlar hem sosyal hem de ekonomik açıdan en hızlı gelişen toplumlar oluyor. Kadın girişimciliği artık sadece bir toplumsal konu değil, kalkınmanın en güçlü dinamiğidir" dedi.

Stratejik markalaşma, hızlı yükseliş ve uluslararası iletişim ağlarının güçlendirilmesi gibi alanlarda kadınlara yönelik mesajlar paylaşan Atasoy, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin yeni projelerle daha da güçleneceğini ifade etti.