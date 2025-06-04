New York Fed: Yükselen Tarifeler İşletmeleri Zor Durumda Bırakıyor

New York Fed: Yükselen Tarifeler İşletmeleri Zor Durumda Bırakıyor
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ABD Merkez Bankası'nın New York Şubesi, bölgedeki işletmelerin yükselen tarifelerin maliyetlerini müşterilere yansıttığını açıkladı. Yapılan analizde, firmaların maliyetleri telafi etmek için fiyat artışlarına gittiği veya kârlarını düşürdüğü belirtildi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi, bölgesindeki firmaların çoğunluğunun yükselen tarifelerin getirdiği maliyetlerin bir kısmını müşterilerine yansıttığını bildirdi.

New York Fed'in "İşletmeler Tarifeleri Üstleniyor mu, Yoksa Müşterilere mi Yansıtıyor?" başlıklı analizinde, ABD'de ithalata uygulanan tarifelerin son aylarda tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaştığı ve bunun birçok ithal girdinin maliyetini artırdığı belirtildi.

Analizde, artan maliyetlerle karşı karşıya kalan işletmelerin, daha düşük karlarla tarifeleri üstlenmek, fiyat artışlarıyla maliyetleri telafi etmek ya da bu iki yöntemi birleştirmek gibi zor ve karmaşık kararlarla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

New York ve New Jersey'nin kuzeyinde faaliyet gösteren firmalarla mayıs ayında yapılan bir anketinin sonuçlarına yer verilen analizde, firmalara, karşılaştıkları tarifeleri, ithal malların maliyetlerindeki son değişiklikleri ve tarife kaynaklı maliyet artışlarını müşterilere yansıtıp yansıtmadıklarının sorulduğu belirtildi.

Analizde, anket sonuçlarının, çoğu işletmenin yüksek tarifelerin en azından bir kısmını müşterilerine yansıttığını ortaya koyduğu aktarıldı.

New York Fed'in analizinde, üreticilerin yaklaşık üçte birinin ve hizmet sektöründeki şirketlerin yaklaşık yüzde 45'inin fiyatlarını artırarak tüm tarife kaynaklı maliyet artışlarını tamamen yansıttığı kaydedildi.

Ayrıca analizde, işletmelerin, tarifelerin gelecekteki seyri hakkında önemli ölçüde belirsizlik olduğunu belirttiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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