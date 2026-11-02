New York borsasında hafta, Dow Jones'un 52.008,23 puana çıkmasıyla başladı

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New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüş ve teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle ABD'de Kongre ara seçimlerinin sonuçlarının yatırımcıların odağında olduğu haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,45 artarak 52.008,23 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artışla 7.610,83 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,64 kazançla 25.600,17 puana yükseldi.???????

Şirket bilançolarının ardından teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısıyla geçen haftayı kayıpla tamamlayan pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Teknoloji hisselerindeki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki düşüş piyasalardaki yükselişte etkili oldu.

ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimi azaltabileceği ve bölgedeki petrol arzına yönelik endişeleri hafifletebileceği beklentisiyle petrol fiyatları geriledi.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 6,1 azalarak 106,56 dolara düştü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6,4 azalışla 97,44 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası basında yer alan haberlerde İran müzakere heyetinin ABD ile mesaj alışverişinde bulunduktan sonra Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldığı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırıları sona erdirmeye yönelik taslak önerinin ise değerlendirilmek üzere taraflara iletildiği bildirildi.

Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle yaşanan savaş riskinin diyalog yoluyla ortadan kaldırılması için ülke lideri Mücteba Hamaney'in hükümete bazı yetkiler verdiğini belirtti.

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Washington'daki siyasi dengeleri değiştirebilecek seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun hangi partinin eline geçeceği ve Senato'daki güç dağılımının nasıl şekilleneceği piyasaların odağında bulunuyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere hafta boyunca duyurulacak iş gücü piyasası verileri izlenecek.

Bilanço sezonu da devam ederken ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

Kaynak: AA