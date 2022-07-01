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New York borsası yükselişle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artışla 31.097,26 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 kazançla 3.825,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 artarak 11.127,84 puana yükseldi.

Endeksler, yılın üçüncü çeyreğinin ilk işlem gününde, tüketici hizmetleri ve perakende hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izledi.

Haftanın son işlem gününde elde edilen kazançlara rağmen endeksler, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin etkisiyle haftalık bazda düşüş gösterdi.

Geride kalan haftada Dow Jones endeksi yüzde 1,3, S&P 500 endeksi yüzde 2,2 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,1 değer kaybetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalışla 53'e inerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Üretim endeksi haziranda aylık 0,7 puan artışla 54,9 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,9 puan azalışla 49,2 seviyesine geriledi. Yeni siparişlere ilişkin endekste iki yıldan bu yana ilk kez yaşanan düşüş, artan faiz oranlarının talebe zarar verdiğini gösterdi.

Ülkede inşaat harcamaları da mayısta piyasa beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1'lik azalış kaydetti. İnşaat harcamalarında yaşanan azalış, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasının ekonomiyi yavaşlattığının bir işareti olarak yorumlandı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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