Haberler

New York borsası yükselişle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası güne yükselişle başladı; Dow Jones endeksi %0,11 artışla 50.193,49 puana ulaştı. Teknoloji hisselerindeki yükselişin desteklediği iddialar ile açılışta olumlu bir seyir izlendi. ABD’de makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artarak 50.193,49 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 6.974,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 23.271,22 puana çıktı.

Dün teknoloji hisselerindeki yükselişin desteklediği pay piyasalarında bugün de açılışta pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de perakende satışlar geçen yıl aralıkta artması yönündeki beklentilerin aksine değişim kaydetmedi.

Ülkede ithalat fiyat endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,3 artış gösterdi.

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Analistler, yatırımcıların bu hafta açıklanacak önemli ekonomik verileri beklediğine işaret ederek, yarın ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri ile cuma günü tüketici enflasyonu verilerinin yayımlanacağını belirtti.

Söz konusu verilerin piyasaların seyrini etkileyebileceğini kaydeden analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin gelirinin beklentilerin altında kalması ve bu yıl mütevazı bir büyüme öngörmesi sonrasında yüzde 1'den fazla geriledi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler

Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti