Haberler

New York borsası yükselişle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsasında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, ABD Merkez Bankası'nın önemli enflasyon göstergesi Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi açıklanmadan önce yükseliş gösterdi. Yatırımcılar, Fed'in politika toplantısı öncesinde makroekonomik verileri değerlendiriyor.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin açıklanması öncesinde haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artarak 47.923,04 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.870,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 artarak 23.596,32 puana yükseldi.

Fed'in gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesi makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de hafta başından bu yana açıklanan bazı veriler istihdam piyasasındaki soğumanın sinyallerini verirken, bugün yayımlanacak verilerin enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sunması bekleniyor.

Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi verileri, ABD'de yaşanan hükümet kapanmasından bu yana açıklanan önemli enflasyon göstergelerinden biri olması nedeniyle yatırımcıların odağında yer alıyor.

Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirilme olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor.

Kurumsal tarafta da stüdyo ve yayın platformunu Netflix'in, Warner Bros. Discovery medya şirketini 82,7 milyar dolarlık toplam kurumsal değer üzerinden satın almak için bağlayıcı bir anlaşma yaptığı açıklandı. Bu açıklama sonrası Netflix'in hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybederken Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Kuzen tartışması kanlı bitti

Kuzen tartışması kanlı bitti
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi

Bu sergi olay oldu: Robot köpekleri görenler gözlerine inanamadı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.