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New York borsası yükselişle açıldı

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NEW New York borsası petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin gerilemesiyle güne yükselişle başladı.

NEW New York borsası petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin gerilemesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,82 artarak 51.882,53 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artışla 7.631,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 kazançla 26.377,86 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün 3 yıl aradan sonra faiz artışına gitmesiyle satış baskısı altında kalan pay piyasaları, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle bugün toparlandı.

Analistler, dünkü faiz artışının Fed'in enflasyonu dizginleme konusundaki kararlılığının yatırımcılara güven verdiğini ifade etti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,8 azalarak 102,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,9 azalışla 100,53 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin galon başına ortalama fiyatı bugün yaklaşık 6,40 dolar ile rekor tazeledi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, 5 baz puan azalışla yüzde 4,96'ya indi. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi salı günü yüzde 5,04 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Eylül ile biten haftada 196 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA
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