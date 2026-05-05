New York borsası nisanda rekor seviyelere çıktı

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - New York borsası, Orta Doğu'da taraflardan gelen ateşkes açıklamaları ve devam eden süreçte barış sağlanacağına dair umutlarla nisan ayında rekor seviyeleri test etti.

ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin gündem sıcaklığını korumasına karşın bundan sonraki süreçte jeopolitik risklerin daha sınırlı tepkiler verileceğine ilişkin beklentiler, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ilk turunun iyimserlikle tamamlanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Lübnan'a yönelik ateşkes açıklamaları New York borsasında sert yükselişlerde etkili oldu.

Jeopolitik olayların sahadan uzlaşma masasına taşınmasının da olumlu etkileri görülürken kar satışlarının sınırlı kalmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ın da talebi üzerine İran'dan somut bir teklif gelene kadar ateşkesi uzatma kararı, İsrail-Lübnan cephesinden gelen ateşkes açıklamaları risk iştahını güçlendirirken, Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'un hem gelir hem de karlılık tarafında piyasa tahminlerinin üzerine çıkan sonuçlar paylaştığı görüldü.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesle birlikte jeopolitik risklerin sahadan masaya taşınması küresel piyasalarda toparlanma eğilimini güçlendirdi. Piyasaların her olumlu gelişmeyi fiyatlama arzusu risk iştahının yeniden canlanmasına katkı verdi.

Tarafların kalıcı barışı tesis etmek için hafta sonu bir araya gelmesinden önce piyasalarda iyimser bir tablo öne çıkıyor. Ekonomi yönetiminin savaşın etkilerini engellemek üzere aldığı önlemlerin yanı sıra esnek ve proaktif yaklaşımının benimseneceğine yönelik mesajlar, Türkiye'nin bölgedeki güçlü duruşunu pekiştirdi.

Jeopolitik belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmaması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin oluşturduğu temkinli hava ayın sonuna doğru risk iştahını sınırlasa da ABD-İran cephesinde anlaşmanın akıbetine yönelik taraflardan gelen açıklamalar devam ederken, müzakerelerde somut ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden artan tansiyonun petrol fiyatlarını yukarı taşıması küresel piyasalarda temkinli bir iyimserliğe işaret etti.

Endeksler rekor seviyeleri gördü

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmanın sonlandırılmasına yönelik sunduğu teklifin Trump ve ulusal güvenlik ekibi tarafından detaylı şekilde değerlendirildiğine yönelik haber akışı, sürecin tamamen tıkanmadığına işaret ederken, söz konusu önerinin nükleer müzakerelerin ötelenmesi gibi koşullar içermesi kısa vadede kalıcı bir çözüm ihtimalini sınırlayan unsur olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle, geçen ay New York borsasında rekor seviyeler görüldü. S&P 500 endeksi aylık yüzde 10,4, Nasdaq endeksi yüzde 15,3 ve Dow Jones endeksi de yüzde 7,14 yükseldi. Bu dönemde S&P 500 endeksi gördüğü en yüksek seviyeyi 7.219,83 puana, Nasdaq endeksi de 24.935,60 puana taşıdı.

"Piyasa, Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan jeopolitik riskleri göz ardı etti"

Zacks Investment Research Hisse Senedi Stratejisti Ethan Feller, son üç yıldır süren boğa piyasasının temel itici gücünün likiditeden kaynaklandığını ancak bunun geleneksel para politikası kaynaklı likidite kadar belirleyici olmadığını belirtti.

Fed, faiz oranlarını önceki on yıla kıyasla yüksek seviyede tutarken, bu boşluğu doldurmak üzere mali ve kurumsal harcamalar şeklinde yeni bir likidite türünün devreye girdiğini ifade eden Feller, bu desteklere ABD hükümetinin yapısal açıklarının yanı sıra Enflasyonun Düşürülmesi Yasası ve yarı iletken (çip) üretimini güçlendirmeyi amaçlayan CHIPS Yasası kapsamında yapılan yatırımların da dahil olduğunu dile getirdi.

Feller, "Bu yıl yaklaşık 700 milyar dolara ulaşması beklenen yapay zeka yatırım harcamaları güçlü ve kendi kendini besleyen bir ekonomik ivme kaynağı oluşturuyor. Bu bağlamda piyasa, Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan jeopolitik riskleri göz ardı etti." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek petrol fiyatlarının işletmelerin kar marjları ve hane halkı bütçeleri üzerinde bir miktar enflasyonist baskı oluşturduğunu vurgulayan Feller, şu ifadeleri kullandı:

"ABD şu anda enerji konusunda büyük ölçüde kendi kendine yetebiliyor bu da enflasyon sarmalını tetikleyebilecek türden gerçek bir arz şokunun riskini önemli ölçüde sınırlıyor. Bu risk, Avrupa'da ve Asya'nın bazı bölgelerinde çok daha ciddi boyutlarda. Sonuç olarak, mali açıklar ve yapay zeka yatırım harcamalarından kaynaklanan likidite artışı, manşet risklerini gölgede bırakıyor. Ayrıca şirket bilançoları güçlü seyrini sürdürüyor."