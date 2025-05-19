New York Borsası, Moody's Not Düşürmesiyle Düşüşe Geçti

New York Borsası, Moody's Not Düşürmesiyle Düşüşe Geçti
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New York borsası, Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından tahvil faizlerinin yükselmesiyle haftaya düşüşle başladı. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti.

New York borsası, Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi sonrası tahvil faizlerinin yükselmesiyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,67 azalarak 42.370,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 azalışla 5.902,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kayıpla 18.975,70 puana indi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ülkenin mali ve ekonomik görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Moody's, geçen hafta cuma günü piyasaların kapanmasının ardından, ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, not indiriminin, 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmasını yansıttığı aktarılmıştı.

Moody's, ABD'nin kredi notunu düşüren 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan sonuncusu oldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hafta sonu verdiği röportajda, Moody's'in değerlendirmesinin "geriden gelen" bir gösterge olduğunu söyledi. Bunun Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ve son 4 yılda görülen harcamaların bir sonucu olduğunu belirten Bessent, bunu miras aldıklarını, harcamaları azaltmak ve ekonomiyi büyütmek konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Moody's'in ABD'nin kredi notunu indirmesinin ardından tahvil faizleri yükselirken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52 seviyesine çıktı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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