New York borsası karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
New York borsası günü karışık bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalırken, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde artışlar gözlemlendi. ABD'de istihdam verileri ve Fed'in politika toplantısı öncesi yatırımcılar üzerinde etkili oldu.

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalışla 47.851,16 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 6.856,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artarak 23.505,14 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesi makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede özel sektör istihdamının azaldığına işaret eden verilerin ardından dün açıklanan veriler, işsizlik maaşı başvurularının Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Kasım ile biten haftada 191 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından yayımlanan veriler ise ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısının kasımda yıllık yüzde 24 artışla 71 bin 321'e yükseldiğini ortaya koydu.

İşten çıkarmalar, yılın onbir ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak toplam 1 milyon 170 bin 821'e yükseldi.

Ayrıca, ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı ise eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Fed'in 9-10 Aralık'ta yapılacak yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, Fed'in faiz kararı öncesi ekonomik verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirildiğini, cuma günü açıklanacak ve enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sunması beklenen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerinin de yakından takip edileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise Meta'nın hisseleri, Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in metaverse çalışmalarına ayrılan bütçeyi yüzde 30'a kadar azaltmayı değerlendirdiğine dair haberler sonrası yüzde 3,4 değer kazandı.

Yazılım şirketi Salesforce'un hisseleri, gelir beklentisinin analist tahminlerini aşmasının ardından yüzde 3,7 yükseldi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un ise ülke genelindeki teslimat ağını genişletmeye ve ABD Posta Servisi ile ortaklığından vazgeçmeye hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından hisseleri yüzde 1,4 düştü.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
