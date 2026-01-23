Haberler

New York borsası yükselişle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, ABD ekonomisine dair olumlu verilerle birlikte günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 300 puan üzerinde artış göstererek 49.384,01 puana ulaştı. ABD Başkanı Trump'ın Grönland tarifelerinden vazgeçmesi de piyasalardaki olumlu havada etkili oldu.

New York borsası, jeopolitik gerilimlere dair endişelerin hafiflemesi ve ABD ekonomisinin dirençli seyrine işaret eden verilerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artarak 49.384,01 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 6.913,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kazançla 23.436,02 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda bazı Avrupa ülkelerine yönelik uygulamayı planladığı tarifelerden vazgeçmesi ve olumlu gelen ekonomik veriler, piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ülke ekonomisinin geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi hafif yukarı yönlü revize edildi.

Buna göre, ABD ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 ile 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ekonominin 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 17 Ocak ile biten haftada, bir önceki haftaya kıyasla, 1000 kişi artarak 200 bine yükselmesine rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentilere paralel seyretti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı

''Fener'in en büyük sorunu bu'' diyerek kanayan yarayı açıkladı
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular