New York borsası düşüşle kapandı

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 azalarak 48.892,47 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 6.939,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kayıpla 23.461,82 puana geriledi.

ABD'de ekonomik gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan sinyallerle, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Başkan Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Warsh'ı uzun zamandır tanıdığına işaret eden Trump, "Onun tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada da Warsh'ın, faizleri düşürme konusunda bir taahhütte bulunmadığını belirterek, "Ancak kesinlikle faiz oranlarını düşürmek istiyor. Onu uzun zamandır izliyorum." diye konuştu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, ABD'li enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri, bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklaması sonrasında yüzde 0,6 artışla günü tamamladı.

Karı azalmasına rağmen beklentileri aşan Chevron'un hisseleri de yüzde 3,3 değer kazandı.

Fed yetkilililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta politika faizinin sabit tutulmasına neden karşı çıktığını anlattı.

Waller, iş gücü piyasasını güçlendirmek ve başladıktan sonra ele alınması daha zor olacak bir bozulmaya karşı önlem almak amacıyla politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana oy kullandığını bildirdi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise "Enflasyon hedefin üzerinde seyrederken ve görünüm üzerindeki riskler dengeli bir şekilde dağılmışken, bu aşamada politika faizini gevşek bir seviyeye indirmenin uygun olmayacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Senato'daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, ABD'de federal hükümetin kısmi olarak kapanmasının önüne geçmeye yönelik 5 harcama tasarısından oluşan bir paket üzerinde anlaştı. İç Güvenlik Bakanlığı finansmanıyla ilgili 6. tasarı ise paketten çıkarıldı.

Ancak tasarılara ilişkin oylamaların gecikmesi dolayısıyla hükümetin yerel saatle gece yarısında kısmi olarak kapanma riski ortadan kalkmadı.