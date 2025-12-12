Haberler

New York borsası karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,34 artarken, S&P 500 yüzde 0,21 yükseldi, ancak Nasdaq endeksi yüzde 0,26 azaldı. Fed'in faiz indirimine rağmen teknoloji şirketlerinde endişeler etkili oldu. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı, dış ticaret açığı ise azaldı.

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,34 artarak 48.704,01 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 6.901,00 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 azalışla 23.593,86 puana geriledi.

Dow Jones ile S&P 500 endeksleri, tüm zamanların en yüksek kapanış değerlerini gördü.

Dün ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indiriminin desteklediği pay piyasalarında, yeni işlem gününde teknoloji şirketlerine dair endişelerle karışık seyir izlendi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına düşürürken, faiz oranında yapılacak ek düzenlemelerin kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkatle inceleneceğini bildirmişti.

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini ise gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bıraktı. Bu tahmin 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini vermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, politika faizinin "nötr" seviyeye ilişkin tahminlerin geniş aralığı içinde yer aldığını ve ekonominin nasıl gelişeceğini görmek açısından beklemek için iyi bir konumda olduklarını söylemişti.

Analistler, Fed'in faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruduğuna işaret ederek, bu duruşun yakın gelecekte daha fazla indirim anlamına gelmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, borsada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını ifade etti.

Ekonomi konusunda kamuoyu desteğinin düştüğünü gösteren ankete tepki gösteren Trump, "Sahte anketler, ekonomide ve daha birçok alanda harika bir iş çıkardığımı ne zaman gösterecek?" ifadesini kullandı.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Oracle'ın geliri beklentilerin altında kaldı.

Analistler, Oracle'ın finansal sonuçlarının, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının ne kadar hızlı gelir getirebileceği yönündeki tartışmalara yeni bir boyut kattığını kaydetti.

Oracle'ın hisseleri yüzde 11 düşerken, yapay zeka ile ilişkili diğer şirketlerin hisselerine de baskı yaptı. CoreWeave'in hisseleri yüzde 1 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,5 azaldı.

İçerik lisanslama ortaklığı konusunda OpenAI ile anlaşmaya varıldığını ve şirkete 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağını duyuran The Walt Disney Company'nin hisseleri ise yüzde 2,5 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Aralık ile biten haftada 236 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı ise eylülde yüzde 10,9 azalışla 52,8 milyar dolara düşerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

