Haberler

New York borsası düşüşle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsasında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri gün sonunda düşüş kaydetti. Fed'in toplantı tutanakları ve düşük işlem hacmi piyasalarda negatif bir seyir izlenmesine neden oldu.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalarak 48.367,06 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 6.896,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 azalarak 23.419,08 puana geriledi.

Yeni yıl tatili nedeniyle perşembe günü kapalı olacak ve işlem hacminin bu hafta düşük seyrettiği pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fed'in yayımladığı 9-10 Aralık'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Bankanın tutanakları, bazı Fed yetkililerinin aralık ayındaki indirimin ardından politika faizinin bir süre sabit tutulmasının uygun olabileceğini değerlendirdiğini gösterdi.

Fed yetkililerinin politika duruşunun ne ölçüde kısıtlayıcı olduğuna ilişkin farklı görüşler dile getirdiği aktarılan tutanaklarda, yetkililerin çoğunun enflasyonun zaman içinde beklendiği şekilde gerilemesi halinde politika faizinde daha fazla indirimin uygun olabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ocak ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 85 ihtimalle sabit tutması öngörülüyor.

Kurumsal tarafta ise Meta'nın hisseleri, şirketin Singapur merkezli yapay zeka girişimi Manus'u 2 milyar doların üzerinde bir bedelle satın almak üzere anlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından yüzde 1,1'e yükseldi.

Ayrıca ABD basınında yer alan haberde, Warner Bros. Discovery'nin, Paramount'un revize ettiği satın alma teklifini reddetmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
İngiliz komedyenin ABD vizesi, Trump eleştirileri nedeniyle reddedildi

Dünyaca ünlü komedyenin Trump'la ilgili sözleri kabusu oldu