New York Borsası Günlük Kapanışta Düşüşte

Güncelleme:
New York borsasında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri gün kapanışında düşüş gösterdi. ABD Başkanı Trump ve Çin lideri Şi Cinping'in olumlu mesajlarına rağmen piyasalarda olumsuz seyir devam etti. Meta ve Microsoft'un hisselerindeki düşüş, yatırımcıların endişelerini artırdı.

NEW New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalarak 47.522,12 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,99 azalışla 6.822,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 kayıpla 23.581,14 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden çıkan olumlu mesajlara rağmen pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Kurumsal tarafta, dün bilançosunu yayımlayan teknoloji şirketlerinden Meta ile Microsoft'un hisselerindeki düşüş, piyasaların negatif seyrine katkı yaptı.

Meta'nın hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelire rağmen sermaye harcamaları görünümünü yükseltmesi sonrasında yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti.

Bu mali yılda sermaye harcamalarının hızlanacağını belirten Microsoft'un hisseleri de yüzde 3'e yakın azaldı.

Analistler, yatırımcıların hem Meta hem de Microsoft'un artan harcama beklentilerinden endişe duymaya başladığını ifade etti.

Google Cloud ve YouTube reklamlarından elde edilen gelirlerin desteğiyle güçlü finansal sonuçlar açıklayan Alphabet'in hisseleri ise yüzde 2,5 yükseldi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz indirimine gidilmeyebileceğini ima etmesinin de piyasalarda risk iştahını azalttığını belirtti.

Bugün Apple ile Amazon'un yayımlayacağı bilançolar da takip edilecek.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
