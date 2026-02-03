New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 49.402,02 puan seviyelerinde yatay seyretti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.989,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 artarak 23.672,41 puana çıktı.

Altın ile gümüş fiyatlarındaki toparlanma ve ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden makroekonomik verilerin etkisiyle pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, Palantir Technologies'in beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Yapay zekaya yönelik talebin artmasıyla satış ve karını artıran otomatik test ekipmanları üreticisi Teradyne'in hisseleri de yüzde 9'u aşkın değer kazandı.

PepsiCo hisseleri, finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ve Lay's ile Doritos gibi ürünlerde fiyat indirimine gidileceğinin açıklanmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

İlaç sektöründe Merck, gelir ve karının beklentileri aşmasıyla yaklaşık yüzde 3 değer kazanırken, Pfizer hisseleri ise finansal sonuçları beklentilerin üzerinde gelmesine karşın yüzde 4'ü aşkın düşüş kaydetti.

Finansal teknoloji şirketi PayPal'ın hisseleri, 2026 yılına ilişkin kar tahmininin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 18'in üzerinde geriledi.

Para politikası tarafında ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin iş gücü piyasasını desteklediğini, bundan sonraki hedefin ise enflasyonu Bankanın hedefine geri indirmek olduğunu ifade etti.

Makroekonomik cephede ise federal hükümetin kısmi kapanması veri takvimini aksatırken, bugün yayımlanması planlanan JOLTS açık iş sayısı verilerinin açıklanması ertelendi.