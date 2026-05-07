New York borsası düşüşle kapandı

NEW New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,63 azalarak 49.596,97 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalışla 7.337,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kayıpla 25.806,20 puana geriledi.

Orta Doğu'daki gerilime dair gelişmeler fiyatlamalarda etkili olmaya devam ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan ile Kuveyt'in ABD ordusunun kendi üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı aktarıldı.

ABD'li yetkililer, söz konusu adımın, Trump'ın başlattıktan 36 saat sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi'ne yeniden dönmesinin önünü açtığını ifade etti.

Ayrıca İran basınında bölgede yeni saldırıların yaşandığına dair haberler çıktı.

Analistler, yatırımcıların ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına zemin hazırlayabilecek barış önerisine İran'ın vereceği yanıtı beklediklerini belirtti.

ABD ve İran'ın savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapabileceğine dair iyimserlikle düşen enerji fiyatları son gelişmelerle biraz toparlandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 0,74 azalarak 100,52 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 95,26 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 2 Mayıs ile biten haftada 200 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 artış kaydetti.

Ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de nisanda yüzde 3,6 ile son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de tüketici kredileri de martta 24,9 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan ticaret cephesinde, ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi takdirde AB'ye yönelik gümrük vergilerinin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, para politikası karar metninde bir sonraki adımın faiz indirimi olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dair sinyal olduğuna işaret ederek, "Ekonominin mevcut durumuna ilişkin görüşüm göz önüne alındığında, bunun biraz yanıltıcı olduğunu düşündüm." ifadesini kullandı.

Bir sonraki adımın faiz artışı mı yoksa indirimi mi olacağı konusunda tarafsız bir tutum sergilemesinin daha uygun olacağını söyleyen Hammack, faiz oranlarının bir süre daha sabit kalmasını beklediğini kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise "Bence ifade biçimi, Fed'in faiz belirleme komitesinin eylemlerinden daha az önemli. Toplantıya dair asıl sinyal, herkesin alınan karar üzerinde mutabık kalmış olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Orta Doğu'daki çatışmanın faiz oranlarına ilişkin görünümde belirsizliğe yol açtığını söyledi.

Kashkari, "Eğer Hürmüz Boğazı uzun bir süre kapalı kalırsa, faiz oranlarında atılacak bir sonraki adımın yukarı yönlü olması gerekebilir." ifadesini kullandı.