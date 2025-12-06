Haberler

New York borsası yükselişle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz indirimi yapabileceği beklentileri çerçevesinde New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi kapanışta 47.954,99 puana çıkarak yüzde 0,22 değer kazandı.

New York borsası, ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimi yapabileceği beklentilerinin gücünü korumasıyla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,22 artarak 47.954,99 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.870,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 artarak 23.578,13 puana yükseldi.

Fed'in gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesi makroekonomik veriler, yatırımcılar tarafından değerlendirilirken; pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD'de hafta başından bu yana açıklanan veriler işgücü piyasasına dair karışık sinyaller verirken, son yayımlanan veriler enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sundu.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti.

Aylık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeksin, yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmesi öngörülüyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.

Ayrıca Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise aralıkta 53,3'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni, 5 ayın ardından ilk kez yükseliş gösterdi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e inerek ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

Söz konusu verilerin ardından Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirilme olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor.

Kurumsal tarafta da Netflix, Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bu haber sonrası Netflix'in hisseleri yüzde 2,9 değer kaybederken, Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 6,3 yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya 'Durdurun' diye yalvardı

Türkiye korkusu İsrail Meclisi'nde! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
SpaceX'ten dudak uçuklatacak halka arz

Söz konusu para öyle böyle değil! Musk servetine servet katacak
Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından harekete geçti

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da hakem tepkisi

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da çok konuşulacak tepki
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya 'Durdurun' diye yalvardı

Türkiye korkusu İsrail Meclisi'nde! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
Leroy Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası

Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası
Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti

Trump kazan kaldırdı! NATO'ya süre verdi, çekilmekle tehdit etti
Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Henüz 5 yaşındaydı! Diş ağrısı için gittiği klinik hayattan kopardı
Destici'den kadın üniversitesi ve hastanesi çağrısı

Bekarlardan sonra şimdi de kadınlarla ilgili çıkışı çok konuşulur
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
Ortaokulda gizemli koku! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi

Ortaokulda panik! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.