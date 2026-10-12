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New York borsası enflasyon verileri ve banka bilançoları haftasına karışık başladı

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New York borsası, enflasyon verileri ve banka bilançolarının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artışla 51.765,35 puana ulaşırken S&P 500 yüzde 0,02 yükseldi, Nasdaq yüzde 0,05 geriledi.

NEW New York borsası, enflasyon verileri ile banka bilançolarının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 artarak 51.765,35 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 7.813,04 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 27.352,51 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yaptığı görüşmede, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Trump, dün de Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu.

Ateşkes duyurusu sonrasında gerileyen petrol fiyatları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın ateşkesi ihlal ettiğini söylemesinin ardından yükseldi.

Öte yandan, hafta sonu İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Riyad ve Dammam havalimanları ile ülkenin doğusundaki iki enerji tesisini hedef alması da piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin endişeleri canlı tuttu.

Bu gelişmelerle Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2 artarak 106,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2 artışla 93,67 dolardan alıcı buldu.

Bu hafta açıklanacak eylül ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alacak. Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi ABD'nin büyük bankalarının yayımlayacağı bilançolar da takip edilecek.

Kaynak: AA
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