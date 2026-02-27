New York borsası düşüşle kapandı

Haberler

New York borsası, gün sonunda Dow Jones endeksinin yatay seyirle kapanmasıyla düşüş yaşadı. Yatırımcıların Nvidia'nın mali sonuçlarını değerlendirmesiyle birlikte, teknoloji hisseleri üzerinde olumsuz bir etki görüldü. Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarına rağmen hisseleri değer kaybetti.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 49.499,20 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 azalışla 6.908,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 düşüşle 22.878,38 puana geriledi.

Yatırımcılar teknoloji devi Nvidia'nın finansal sonuçlarını değerlendirirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Nvidia'nın geliri, 25 Ocak'ta sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara, net karı da yüzde 94 yükselişle 42,96 milyar dolara ulaştı. Çip şirketinin hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 5,5 değer kaybetti.

Çiple ilişkili diğer şirketlerden Broadcom'un hisseleri yüzde 3,2, Applied Materials'ın hisseleri yüzde 4,9, Lam Research'ün hisseleri yüzde 4,2 ve Western Digital'in hisseleri yüzde 3 geriledi.

Salesforce'un hisseleri ise yayımladığı bilançosunda 2027 mali yılında zayıf gelir beklentisi açıklamasına karşın yüzde 4 değer kazandı.

Analistler, hızla gelişen yapay zeka ürünlerinin yazılım çözümleri sunan şirketlerin işlerine müdahale edebileceğine dair endişelerin sürdüğünü, bu nedenle bu yıl yazılım ve siber güvenlik hisselerinin baskı altında kaldığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Şubat ile biten haftada 212 bine çıkmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
