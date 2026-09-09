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New York borsası düşüşle kapandı

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NEW New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

NEW New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,77 azalarak 52.380,66 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 azalışla 7.636,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 26.253,34 puana geriledi.

Geçen ay piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyuran ABD Hazine Bakanlığı, yarın 6 milyar dolara kadar 10 ila 20 yıl vadeli tahvili geri alacağını açıkladı.

Hazinenin bu açıklaması sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,86'ya yaklaşarak Kasım 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkenin 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 5,31'e kadar yükseldi.

Jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etti. ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla enerji arzında daha fazla aksama yaşanabileceğine dair artan endişeler, Brent petrol fiyatını temmuzdan bu yana ilk kez 100 doların üzerine taşıdı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.15 itibarıyla yüzde 3,8 artarak 101,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 4,1 artışla 96,85 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artması, enflasyonun kalıcılığına ilişkin korkuları körükledi. Analistler, yatırımcıların bu hafta yayımlanacak enflasyon verilerini beklediğine işaret ederek, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği para politikası kararına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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