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New York Borsası Fed ve Jeopolitik Gerginliklerle Düşüşte

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New York borsası, Fed'in faiz artırımı beklentileri ve yükselen tahvil faizleriyle güne düşüşle başladı. Orta Doğu'daki gerginlikler ve petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon endişelerini körükleyerek piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

NEW New York borsası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin gücünü koruması ve yükselen tahvil faizlerinin baskısıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalarak 53.083,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,66 azalışla 7.635,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kayıpla 26.031,67 puana indi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler piyasaların seyrinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yanıt vereceklerini belirterek yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) da Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını duyurdu.

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarında uzun vadeli aksamalar yaşanabileceğine dair endişelerle petrol fiyatları tırmandı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,3 artarak 92,61 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 2,7 artışla 88,09 dolardan alıcı buldu.

Artan petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesi ve Fed'in faiz artırabileceğine ilişkin beklentilerin sürmesiyle uzun vadeli tahvil faizleri yükseldi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,79'a çıktı ve Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 5,27'ye ulaştı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonun beş yılı aşkın bir süredir yüksek seyrettiğini belirtti.

Verilerin enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair güven vermesi durumunda politika duruşunu değerlendirmek için biraz daha zamanları olacağını kaydeden Barr, "Ancak enflasyonun yeterince yavaşlamadığı görülürse, faizleri artırmak için kararlı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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