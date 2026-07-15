New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de üretici enflasyonunun haziranda beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 52.604,2 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 7.571,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 26.261,18 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri ile şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken, beklentilerden iyi gelen verilerle pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede dün duyurulan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de piyasa beklentilerinin altında geldi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ÜFE haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 5,5 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Böylece ÜFE, aylık bazda Ağustos 2025'ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

ABD dün açıklanan TÜFE de haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti. TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetmişti.

Enflasyonun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz artırabileceğine yönelik beklentiler daha da zayıfladı.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun zirveye ulaştığına işaret eden birden fazla gösterge bulunduğunu belirterek, "Enflasyonun zirveye ulaştığını ve önümüzdeki çeyreklerde kademeli olarak gerileyeceğini beklemek için cesaret verici nedenler var." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Warsh'un ise yarıyıllık para politikası raporuna ilişkin Kongre'deki sunumu da sürerken, Warsh'un bugün Senatonun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde katılacağı oturumda yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Kurumsal tarafta ise şirketlerin açıkladığı güçlü finansal sonuçlar piyasalardaki iyimser havayı destekledi.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo ve Citigroup'un dün açıkladığı bilançolarının ardından bugün de Morgan Stanley finansal sonuçlarını paylaştı.

Morgan Stanley'nin net karı ikinci çeyrekte yıllık yüzde 58 artarak 5,6 milyar dolara çıkarken, net geliri yüzde 27 artışla 21,3 milyar dolara ulaştı. Finansal sonuçlarının piyasa beklentilerini aşmasına karşın Morgan Stanley'nin hisseleri yatay seyretti.

Varlık yönetim şirketi BlackRock'ın hisseleri ise ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıklamasının ardından yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

PayPal Holdings'in hisseleri de ödeme şirketi Stripe ile özel sermaye şirketi Advent International'ın, şirketi hisse başına 60,50 dolardan satın almak için ortak teklif sunduğuna ilişkin haberlerin ardından yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından ülkeye yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.