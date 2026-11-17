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New York borsası, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın piyasa kapanışının ardından açıklaması beklenen finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında olduğu güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,43 azalarak 51.386,98 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 7.411,02 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artışla 24.528,05 puana çıktı.???????

ABD'li şirketlerin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Ülkenin büyük perakende şirketlerinden Home Depot'nun üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen şirketin finans direktörü Richard McPhail'in gelecek hafta yeni üst yönetici (CEO) olarak görevi devralacağının açıklanmasının ardından hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Walt Disney'in hisseleri ise satış gelirlerinin beklentileri aşmasına karşın yataya yakın seyretti.

Son dönemde gündemdeki yerini koruyan Nvidia'nın bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacağı finansal sonuçlar da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın, aralarında Çinli casus olduğundan şüphelenilen bir kadınla yaşadığı ilişkinin de bulunduğu evlilik dışı ilişkilerine yönelik haberlerin ardından düşüş eğilimine giren şirketin hisseleri açılışta yatay seyretti.

Para politikası cephesinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları izlenirken St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini ve sorunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla yakın zamanda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Musalem, "Fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için ekonomide 2027 baharından önce birkaç faiz artışı yapılması gerekecek." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi.

Ülkede ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de ekimde aylık bazda yüzde 1,1'er artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi ise ekimde aylık bazda yatay seyredeceği beklentilerinin aksine yüzde 0,4 azaldı.

Kaynak: AA