New York Borsası, ABD-Çin Ticaret Görüşmeleriyle Yükselişte

New York Borsası, ABD-Çin Ticaret Görüşmeleriyle Yükselişte
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New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserlik nedeniyle yükselişle günü tamamladı. Dow Jones endeksi %0,25 artışla 42.886,87 puana ulaştı.

NEW New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlediğine dair iyimserlikle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artarak 42.886,87 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 6.038,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kazançla 19.714,99 puana çıktı.

Yatırımcılar, Londra'daki ABD-Çin ticaret görüşmelerinden çıkacak sonuçları beklerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından iki ülkeden temsilcilerin dün İngiltere'nin başkentinde başladığı toplantılar bugün de devam etti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, görüşmelerin gerçekleştirildiği Lancaster House'ın önünde basın mensuplarına, her türlü ticari konu üzerinde çalıştıklarını ve toplantıların "gerçekten çok iyi gittiğini" söyledi.

Görüşmelerin bugün sona ermesini umduğunu kaydeden Lutnick, gerekirse yarın da orada olabileceklerini ifade etti.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tarife restleşmeleriyle başlayan ticari gerginliklerin kalıcı olarak giderilmesi için yapılan görüşmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Konuya ilişkin haber akışının, piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, görüşmelerde nadir toprak elementleri ihracatı ile bazı stratejik teknolojilerdeki kısıtlamaların ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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