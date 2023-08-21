Nevşehir İl Özel İdaresi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri yol bakım-onarım, alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından; merkeze bağlı Boğaz köyünde, Avanos ilçesindeki Mahmat, Sarılar ve Karacauşağı köylerinde, Gülşehir ilçesindeki Ovaören, Gökçetoprak ve Gümüşyazı köylerinde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Gülşehir ilçesindeki, Oğulkaya ve Terlemez köylerinde, Hacıbektaş ilçesindeki Başköy köyündeki içme suyu kanal hattı arızaları giderilirken, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de Uçhisar-Göreme yol güzergahında hasarlı trafik levhalarını yeniledi.

Ayrıca Hacıbektaş ilçesindeki Hıdırlar ve Aşağıbarak köylerinde ana yol üzerinde yama çalışması yapıldı. - NEVŞEHİR